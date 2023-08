Critérios para adesão ao ‘Amazonas Meu Lar’ serão divulgados este mês

Ao vistoriar, nesta segunda-feira (14), as obras do conjunto habitacional que integra as intervenções do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), na capital, o governador Wilson Lima informou que, ainda em agosto, vai lançar os critérios para adesão ao programa Amazonas Meu Lar.

O programa foi anunciado em abril deste ano e prevê mais de 22,1 mil soluções de moradia definitiva, sendo 20 mil novas unidades habitacionais, além da emissão de título definitivo para 32 mil propriedades entre terrenos e imóveis. A previsão é de, em quatro anos, investir R$ 3,9 bilhões, com a estimativa de gerar 51 mil empregos diretos e indiretos.

Durante a vistoria das obras, Wilson Lima destacou que 8,7 mil unidades habitacionais serão construídas pelo “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal, sendo mais de 1,3 mil na capital e mais de 7,3 no interior, envolvendo Estado e prefeituras. O projeto do Governo Federal faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado na última sexta-feira.

Modelo

Os apartamentos seguem o mesmo padrão arquitetônico do Parque Habitacional Rodrigo Otávio, entregue em abril para beneficiários do Prosamin+. São nove blocos, cada um dotado de quatro pavimentos, incluindo térreo, com duas unidades por pavimento e oito por bloco.

Os apartamentos contam com área útil de 50,65 metros quadrados, distribuídos em sala de estar e jantar conjugadas, cozinha, dois quartos, um banheiro e área de serviço

Além disso, uma das inovações no projeto do Governo do Amazonas em termos de moradia popular é a inclusão da varanda, que está servindo de modelo também para o programa federal Minha Casa Minha Vida. Outra novidade é a inclusão de uma vaga de estacionamento para cada apartamento, sendo cinco delas para Pessoa com Deficiência (PCD). As calçadas são adaptadas com rampas de acessibilidade para cadeirantes.

Entre os blocos foram projetadas alamedas com playgrounds e áreas de estar, providas de mobiliários, como bancos, mesas de jogos, pergolados, brinquedos infantis (gangorra, balanço e escorregador), além de uma pracinha para espaço de convivência, com uma área de 139,96 metros quadrados. Essa área é destinada à exploração de atividades econômicas de pequeno porte, com possibilidade de implantação de pontos de venda, quiosque, barraca e foodtruck. O projeto inclui, ainda, paisagismo e um Centro de Reservação e Distribuição de Água (CRD).