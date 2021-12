Criminosos anunciam assalto e agridem piloto de lancha no meio do rio no Amazonas

Manaus/AM - Uma embarcação que levava passageiros de Borba para uma comunidade em Autazes foi atacada por assaltantes nessa quinta-feira (22), no Amazonas. Os criminosos embarcaram como passageiros por volta das 6h15 e assim que a lancha chegou em um determinado ponto do Rio Madeira, às 10h, eles anunciaram o assalto. Ele reviraram as bagagens dos passageiros, roubaram dinheiro, objetos de valor e ainda agrediram o piloteiro. O homem foi obrigado a parar o transporte e teve que entregar toda a renda arrecadada, cerca de R$ 2,7 mil. Dois agentes municipais de segurança que estavam na lancha também foram rendidos e tiveram o armamento roubado. Após o crime, eles ordenaram que o piloteiro os levasse até o porto do município de Autazes, onde subiram em motocicletas e fugiram. A Polícia Civil está investigando o caso, mas nenhum suspeito foi identificado até agora.

