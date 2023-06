Crianças a partir de 10 anos poderão participar da Festa dos Visitantes em Parintins

Manaus/AM - Crianças a partir de 10 anos podem participar da Festa dos Visitantes que, este ano, pela primeira vez, acontece no Bumbódromo de Parintins, na próxima quinta-feira (29).

O evento será acessado gratuitamente, mediante a doação de alimentos não perecíveis ou de dois itens de uma lista predefinida de produtos, são eles: café, feijão, arroz, leite em pó, óleo de soja, sardinha em lata, farinha de mandioca, bolacha cream cracker, carne bovina em conserva.

Na entrega dos alimentos devem ser apresentados: certidão de nascimento ou documento de identificação com foto dos menores. Além disso, documento (RG e CPF) dos pais ou responsáveis.

Para cada doação, um CPF será cadastrado para o recebimento de uma pulseira de acesso, que terá cores distintas indicando os setores disponíveis no Bumbódromo: pista (arena), galera do Caprichoso, galera do Garantido e cadeiras laterais.

Festa dos Visitantes 2023

A festa antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins (30 de junho, 1º e 2 de julho). Pela primeira vez, a festa será realizada no Bumbódromo e contará com um palco 360º para receber os shows de Uendel Pinheiro, George Japa, David Assayag, Mickael, Jr Paulain, Rafa Militão, DJ Jorge Neto e as atrações nacionais, Ludmila e Simone Mendes.