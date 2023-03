Criae recebe homenagem por incentivo ao esporte no Amazonas

A Criae é uma empresa especializada em estratégias e ferramentas para posicionamento de imagem e atua há pelo menos 20 anos no mercado de comunicação do Amazonas.

Ao receber a homenagem, Orlando Coimbra destacou a importância social de apoiar o esporte no Estado. “Nossa intenção é sempre colaborar com o incentivo ao esporte para descobrimos talentos, valorizar e afastar nossas crianças e jovens das drogas, é uma alegria nossa empresa Criae ser parceira do Esporte no Amazonas” disse Orlando Coimbra.

Orlando Coimbra, sócio fundador da Criae recebeu das mãos do presidente da Federação, Elvys Damasceno, uma placa em agradecimento ao apoio e incentivo da Criae aos eventos de esporte no Amazonas, especial ao Jiu-jitsu.

Manaus/AM - A empresa Criae Consultoria em Comunicação recebeu neste sábado (18) uma homenagem da Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas (FJJAM) por promover, desde a sua criação, ações de apoio e incentivo ao esporte no Amazonas.

