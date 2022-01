Crescimento de casos de Covid faz Ufam adiar realização do PSC 2021

Manaus/AM - A reitora em exercício, professora Therezinha Fraxe, suspendeu nesta quinta-feira (20), a realização do Processo Seletivo Contínuo - PSC 2021 - Edital nº 18/2021 (1ª etapa) e Edital nº 19/2021 (2ª etapa), devido ao aumento explosivo de transmissão da variante ômicron da covid-19, tanto na capital quanto no interior do estado do Amazonas. A Ufam estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para a eficácia das determinações contidas na Portaria n. 125, de 20 de janeiro de 2022, podendo este ser prorrogado.

