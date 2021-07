CPI: Omar Aziz derruba sigilo de mensagens e áudios do celular de Dominguetti

O policial diz que Miranda tentou negociar aquisição de vacinas contra a Covid diretamente com a Davati. Ao ouvir o áudio, no entanto, senadores apontaram que essa interpretação não estava explícita – e chegaram a questionar se o arquivo teria sido "plantado" para atrapalhar os trabalhos.

A decisão de retirar o sigilo partiu do senador Omar Aziz (PSD-AM), em resposta a um requerimento do senador Rogério Carvalho (PT-SE).

Manaus/AM - O sigilo de mensagens e áudios que estavam no celular do policial militar Luiz Paulo Dominguetti foi retirado nesta terça-feira (7) pela CPI da Pandemia. O aparelho foi retido para perícia na última quinta-feira (1º), quando Dominguetti prestou depoimento.

