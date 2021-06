À CPI, deputado do Amazonas diz que governo negava gravidade da Covid

"O legislativo não foi consultado. Essa foi uma decisão estritamente do governo do estado. É importante frisar que havia uma negação da urgência dos casos da pandemia naquele momento e o povo foi pego de surpresa. Isso que motivou a irritação das pessoas", disse o parlamentar.

À CPI, o deputado do Amazonas Fausto Junior disse que o legislativo não foi consultado sobre o recuo das regras de isolamento antes das festas de fim de ano, além de afirmar que a gestão atual negava a gravidade do avanço da pandemia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.