CPI da Saúde faz nova acareação sobre OS em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDHS) será objeto de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde em acareação agenda para às 10h desta segunda-feira (21).

Para a roda de esclarecimentos sobre o Contrato de Gestão 01/2019, firmado com a Organização Social de Saúde (OSS), foram convocados Leandro Moura, diretor técnico - ela substitui o diretor geral Luiz Gasparini que apresentou exame positivo para Covid-19-; a gerente médica Quézia Monteiro e coordenadora do Núcleo Interno de Regulação (NIR), Lourdes Soane.

“Desde a última semana, a CPI pausou os depoimentos individualizados para dar início às acareações. Eram muitas as contradições a respeito não só de valores, mas também sobre a prestação de serviços para a população. A discordância sobre o que era pra ser organizado, técnico e transparente, diante, inclusive, do valor milionário direcionado para pagamento; nos levou a reunir as pessoas envolvidas para melhores esclarecimentos”, afirmou o presidente da CPI, deputado estadual Delegado Péricles.

A CPI da Saúde chega à semana em que sua prorrogação deve ser levada à pauta de votação da Assembleia Legislativa do Amazonas. Com 120 dias iniciais de duração, a Comissão aprovou na última semana e encaminhou à presidência da Casa, requerimento de autoria do Delegado Péricles que pede a continuidade dos seus trabalhos por mais 60 dias.