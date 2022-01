Covid: Lei determina que veículos de viagem no Amazonas sejam higienizados semanalmente

Manaus/AM – Aumentando as medidas no combate à Covid-19 e a variante Ômicron no Amazonas foi determinada a Lei Estadual n° 5.789, de 12 de janeiro de 2022 que as empresas de transporte rodoviário e hidroviário intermunicipal devem realizar a desinfecção semanal dos veículos e embarcações.

