Covid: Amazonas deve antecipar 2ª dose para conter variante Delta, diz Cievs

Manaus/AM - Após seis pacientes serem confirmados com a variante Delta no Amazonas, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), órgão ligado à Fundação de Vigilância Em Saúde (FVS), recomendou a antecipação da aplicação da 2ª dose vacina contra a a Covid-19 em todo o Estado.

No Comunicado de Risco número 15, foi emitido na noite de quarta-feira (18) e alerta para um possível aumento exponencial de novos casos. Nele constam ainda 13 itens de recomendação; são eles:

1) Intensificar as Vigilâncias Ativas nos portos, aeroportos e rodoviárias na capital e municípios do interior do estado,

2) Intensificar as campanhas de vacinação contra a COVID-19 para ampliação das coberturas vacinais nos municípios do estado do Amazonas;

3) Antecipar a segunda dose da população acima de 18 anos e incentivar a vacinação de primeira dose na população acima de 12 anos;

4) Testagem oportuna com testes rápidos de antígenos e RTPCR, rastreamento dos casos confirmados de COVID-19 e seus contatos;

5) Fortalecer as Vigilâncias epidemiológicas nos municípios do estado;

6) Ampliar a Vigilância genômica no estado do Amazonas;

7) Manutenção do protocolo geral de prevenção: medidas de distanciamento físico, medidas de higiene pessoal (uso de máscara e higiene das mãos), medidas de sanitização de ambientes;

8) Realizar comunicação efetiva com a população, garantindo o entendimento do risco e das medidas de prevenção.

9) Esclarecer os protocolos a serem seguidos, em casos de suspeita ou confirmação de COVID -19, bem como o cronograma de afastamento a ser seguido, nesses casos;

10) Reforçar a fiscalização para efetivo cumprimento das normas sanitárias vigentes e evitar possíveis aglomerações;

11) Preparar a rede de assistência para um possível aumento exponencial de casos de Covid-19 com a introdução e dominância da linhagem Delta em território amazonense, com a manutenção de leitos clínicos e de terapia intensiva com suporte;

12) Monitorar os estoques de medicamentos e insumos utilizados em unidades de terapia intensiva, além de oxigênio;

13) Garantir a disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais de saúde.