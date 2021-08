Covid: Amazonas anuncia vacina para 12 a 17 anos e 2ª dose para trabalhadores da Educação

Em relação ao público de 12 a 17 anos, a imunização começa com adolescentes que têm algum tipo de comorbidade, grávidas, puérperas e com deficiência a partir da sexta-feira (13/08); e abre no sábado (14/08) também para os demais jovens sem comorbidade.

Técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa-Manaus) se reuniram, na tarde de hoje, para ajustar os detalhes do trabalho de intensificação da vacinação dos profissionais de educação, que ocorrerá entre 10 e 18 de agosto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.