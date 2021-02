Covid: Ação vai buscar idosos ainda não vacinados na Zona Norte de Manaus

Manaus/AM - Considerada uma das áreas mais populosas da cidade, com mais de meio milhão de habitantes, a zona Norte receberá, neste sábado (27) e na segunda-feira, 1º/3, a estratégia de busca ativa, da Prefeitura de Manaus, para identificar idosos de 70 anos e mais que ainda não tenham recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A exemplo do que já foi realizado nas zonas Sul, Leste e Oeste, as equipes do Distrito de Saúde (Disa) Norte percorrerão os bairros em busca desses idosos.

Trabalhando em sistema de busca ativa com base nos cadastros das pessoas acompanhadas pelas equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESF) do Disa Norte, agentes comunitários de saúde visitarão as casas para verificar se os idosos já foram vacinados. Caso haja algum que ainda não tenha recebido a primeira dose, os agentes irão apurar as causas, orientar e encaminhar para a unidade de referência (ver lista abaixo) para que comece o ciclo de imunização.

A ação terá o suporte de dez postos estratégicos para a vacinação desse público, sendo em endereços diferentes no sábado, 27, e na segunda-feira, 1º de março.

Postos na Zona Norte que funcionarão no sábado (27/2)

- UBS Armando Mendes (rua 5, s/nº - conjunto Manoa, Cidade Nova)

- UBS Frei Valério (rua Bom Jesus, s/nº, Novo Israel)

- Policlínica José Antônio Silva/PMO Monte das Oliveiras (rua Arueiras, nº 55, Monte das Oliveiras)

- Policlínica Enfermeira. Anna Barreto (avenida Grande Circular, s/nº, comunidade Monte Sião, Cidade de Deus)

- UBS Fátima Andrade (rua 52, quadra 65, Mutirão Amazonino Mendes)

- UBS José Figliuolo (rua Rio Arinos, s/nº, conjunto Viver Melhor, Santa

Etelvina)

- UBS Arthur Virgílio (travessa 10, nº 3.015, Amazonino Mendes)

- Laboratório Professor Manoel Bastos Lira (rua Major Silvério Nery, - antiga rua 17 -, nº 170, núcleo 3, Cidade Nova 2)

- Centro Educacional Sandra Cavalcante (rua U, nº 1 - Cidade Nova)

- Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (rua Gandu, nº 119, Cidade Nova)

Postos na Zona Norte que funcionarão na segunda-feira (1º/3)

- Centro de Convivência Padre Pedro Vignola (rua Gandu, nº 119, Cidade Nova)

- Clube de Mães Manoa (avenida Francisco Queiroz – Manoa, Cidade Nova)

- Centro Educacional Sandra Cavalcante (rua U, nº 1, Cidade Nova)

- CMEI João Goulart (rua João Montefusco - antiga rua Samambaia - s/nº, Santa Etelvina)

- Escola municipal Rita de Cássia (rua Nova Jerusalém, nº 210, Novo Israel)

- Escola municipal São Benedito (rua Nossa Senhora da Conceição, Cidade de Deus)

- Centro Social da Família Teonízia Lobo - antigo centro de convivência da família warao – (rua Itaetê - antiga Penetração 3, s/nº Novo Aleixo)

- Igreja do Sagrado Coração de Jesus (rua Major Silvério Nery - antiga rua 17 - s/nº, Núcleo 3 - Cidade Nova 2)

- Escola municipal Jarlece da Conceição Zaranza (avenida Coronel Sálvio Belota, conjunto Amazonino Mendes, Novo Aleixo)

- CMPM VI Senador Evandro das Neves Carreira (avenida da Felicidade, s/nº, Lago Azul)