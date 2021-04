Covid-19: Vacinação alcança 97% da meta na Segurança Pública do Amazonas

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19, entre profissionais da Segurança Pública do Amazonas, alcançou 97,8% da meta estabelecida, para a campanha criada pelo Governo do Estado. Até esta terça-feira (20), foram imunizados com a primeira dose 4.895 servidores da área que atuam em Manaus. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

A vacinação é destinada a policiais militares, policiais civis, bombeiros, peritos, agentes do Departamento Estadual de Trânsito, da Defesa Civil, servidores que atuam no sistema prisional, além de policiais federais e rodoviários federais. A campanha ocorreu com autorização da Justiça Federal do Amazonas e, inicialmente, tem a meta de vacinar 5 mil profissionais.

Doses do imunizante da CoronaVac e da AstraZeneca, que compõem a reserva técnica de 5%, estão sendo utilizadas para proteção dos servidores da segurança. Além de fiscalizar o cumprimento de medidas sanitárias e o isolamento social, os servidores do sistema de segurança continuaram em ações policiais.

A vacinação contra a Covid-19 está ocorrendo no Sambódromo de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

Vacinação do grupo prioritário de Segurança Pública e Salvamento:

Período: 28/03 a 20/04/2021

Detran-AM: 25

Polícia Militar: 3.529

Polícia Rodoviária Federal: 62

Polícia Civil: 790

Polícia Federal: 90

Bombeiros: 348

Defesa Civil: 4

Seap: 23

Polícia Científica: 24