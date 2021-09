Covid-19: novo decreto encerra toque de recolher em Parintins, no Amazonas

Manaus/AM - O Comitê de Combate ao Coronavírus de Parintins definiu, nesta quinta-feira (17), pela retirada do toque de recolher no município de Parintins, interior do Amazonas. A decisão leva em consideração o baixo índice de casos de Covid-19 no hospital Jofre Cohen e o avanço da vacinação da população. O novo decreto passa a valer a partir deste sábado (18).

O decreto mantém o uso obrigatória de máscaras em espaços públicos e cria a exigência da carteira de vacinação com imunização total contra a covid-19 em eventos fechados. Todos os eventos realizados no município, como em casas de shows e boates, poderão acontecer até as 2h da manhã, com 50% da lotação do local.

Mais de 87% do público vacinável recebeu a primeira dose e 56% a segunda ou dose única em Parintins. De acordo com o prefeito Bi Garcia, a vacinação em massa foi determinante para o controle da pandemia no município e fim do toque de recolher.

"Nós estamos bastante avançados na vacinação. Sem essa faixa etária de 17 a 12 anos de idade, nós já estamos superando a casa de 70% da segunda dose e na primeira dose superando a casa de 96%, faltando apenas 4% que são aquelas pessoas negacionistas, que religião proíbe tomar medicação, vacina e coisa parecida. Não se justifica mais manter muitas restrições, com os números zerados de contaminação, internação no município de Parintins", comenta Bi Garcia.