Covid-19: FVS envia documentos da distribuição da vacina à Justiça Federal

Ainda durante a visita, a FVS-AM apresentou o planejamento para a nova remessa de imunizantes que deve chegar nesta sexta-feira (23), para completar as segundas doses do grupo prioritário de 65 a 69 anos. Há previsão de chegada de 34 mil doses de AstraZeneca e 10 mil doses CoronaVac.

Na ocasião, os técnicos da FVS-AM apresentaram a estrutura de armazenamento das vacinas de acordo com os protocolos preconizados de segurança. Também foram encaminhadas à Justiça Federal cópias de todas as notas fiscais de lotes de vacina enviados pelo Ministério da Saúde, como também os documentos de fornecimento de materiais até a 13ª remessa recebida no último dia 16 de abril de 2021.

