Covid-19: Esperando novo pico, Amazonas e Governo Federal negociam hospital

Manaus/AM - Com o crescimento de casos de Covid-19 no Amazonas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) anunciou neste domingo (27) que está reorganizando os serviços da rede de saúde, além de destinar 80% do Hospital Platão Araújo para pacientes com o coronavírus.

Além disso, o Governo do Estado também está discutindo com o Governo Federal a possibilidade de implantação de um novo hospital de campanha e, ao mesmo tempo, trabalhando para credenciar novos leitos na rede privada para atender à demanda da rede pública.

Outras medidas como a ampliação e reabertura de leitos exclusivos para Covid-19 em unidades hospitalares também foram anunciadas pelo governo estadual.