Covid-19: Com aumento de casos, Amazonas retorna à fase amarela

De acordo com a diretora, ainda não há impacto nas internações e óbitos pela doença. "Estamos observando um aumento de pessoas com resultado positivo para Covid-19, mas a causa da internação não é a covid. Atualmente a matriz de risco aponta um cenário de baixo risco", explicou.

Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 198 casos da doença. "Em virtude do início da sazonalidade que é conhecida como nosso inverno amazônico, já estamos observando um aumento no número de casos de síndromes respiratórios e aí inclui a Covid-19", disse a diretora-presidente da FVS Tatyana Amorim.

