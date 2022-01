Covid-19: carreta registra mais de 2,2 mil doses aplicadas durante 4 dias em Manaus

Manaus/AM - Em quatro dias que esteve instalada na Escola Estadual Prof. Waldocke Fricke de Lyra – CMPM III, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, a Carreta Vacina Amazonas registrou a aplicação de mais de 2,2 mil doses da vacina contra a Covid-19. A unidade móvel esteve no local desde quarta-feira (19) até este sábado (22).

A ação no local teve como objetivo aumentar a cobertura vacinal no bairro e comunidades da região, com a disponibilização da aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses, além da 4ª dose, disponível para as pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.

Balanço – Após ser instalada em um terceiro local, a carreta Vacina Amazonas contabiliza mais de 23,2 mil doses aplicadas desde que a ação foi lançada no dia 8 de dezembro do ano passado.

Na carreta foram aplicadas 9.578 doses enquanto a unidade esteve instalada na Praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia), no bairro Centro, zona sul de Manaus; mais 11.454 doses foram aplicadas durante passagem no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, na zona norte da capital; e 2.255 doses durante presença no bairro Tarumã.