Covid-19: Amazonas volta para fase amarela após aumento de casos e internações

O boletim destaca ainda que, nos últimos dois meses, houve maior registro de 1ª dose de reforço, conhecida popularmente como 3ª dose, com a aplicação de 124.539 doses registradas, seguido da 2ª dose de reforço (ou 4ª dose) com o registro de aplicação de 122.464 doses.

Nas hospitalizações, no período destacado de 14 dias, a ocupação de leitos clínicos passou de 5 para 41 nas redes de saúde pública e privada. A maior proporção de hospitalizações é de idosos (46%) e adultos (38%). Ainda no período analisado, houve um óbito em 26 de junho em Manaus.

A taxa de positividade de testes de Covid-19 no Amazonas passou de 6%, no início do mês, para 24% na última semana. Nos 14 dias destacados, o Amazonas apresentou aumento da média diária de casos, passando de 30 para 155 casos. Foi observado aumento na média diária de casos principalmente em Manaus que saiu de 22 para 129 casos diários. No interior, os casos diários foram de 8 para 26.

Manaus/AM - O Amazonas voltou para a fase amarela, considerada de baixo risco de transmissão do novo coronavírus, após um aumento em casos positivos e também no número de novas internações hospitalares pela Covid-19.

