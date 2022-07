Covid-19: Amazonas volta à fase laranja após aumento de casos e internações

No mesmo período, foi registrado um aumento da ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos clínicos, nos hospitais públicos e privados, para pacientes infectados com a Covid-19.

Conforme o boletim, nos últimos 14 dias (22/jun a 05/jul), houve um aumento de 756% na média diárias de casos de Covid-19 no estado, e no mesmo período foi observado aumento de 692% (de 39 para 309 casos) no número médio diário de casos registrado na capital, e aumento de 1033% (de 9 para 102 casos) no interior do estado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.