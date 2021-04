Covid-19: Amazonas recebe meio milhão para ampliar vacinação no interior

Manaus/AM - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), contará com R$500 mil no apoio logístico à campanha de vacinação, para ampliar a cobertura vacinal contra covid-19 em 16 Unidades de Conservação Estaduais. Os recursos, gerenciados pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), foram doados pela Organização Não-Governamental (ONG) Direct Relief, para auxiliar o Estado no combate à pandemia.

A doação da Direct Relief ocorreu em resposta a uma carta aberta enviada à comunidade internacional pelo governador Wilson Lima, em janeiro deste ano. Na ocasião, a ONG sediada na Califórnia doou cerca de R$2,8 milhões para auxiliar o Estado no combate à pandemia. Os recursos já resultaram na entrega de 240 concentradores de oxigênio para dar suporte ao atendimento de pacientes com Covid-19, em 45 municípios.

Na segunda-feira (26), a organização aprovou o uso dos recursos remanescentes - aproximadamente R$500 mil - para ampliar a vacinação nas áreas protegidas do Amazonas. Ao todo, duas milhões de pessoas moradoras de Unidades de Conservação (UCs) devem ser alcançadas.

A FAS, que foi identificada pelos doadores para atuar como gestora dos recursos, conduzirá as ações por meio da Aliança Covid-Amazônia, em parceria com o Programa Emergencial da Sema. De acordo com a FAS, a proposta é expandir a cobertura do Programa Nacional de Imunização, fornecendo suporte logístico para apoiar o transporte de imunizantes e agentes de saúde.

Nova estratégia - Para a vacinação nas UCs, uma nova estratégia será colocada em prática: a imunização de 100% das pessoas elegíveis para receber a vacina, independentemente de faixa etária ou grupo de risco. A proposta visa reduzir os custos logísticos para acessar as comunidades e aumentar, ao mesmo tempo, a eficiência do SUS nas localidades mais distantes das sedes municipais.