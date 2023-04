Correios prorrogam prazo de inscrições no programa Jovem Aprendiz no Amazonas

As vagas são destinadas para os turnos matutino e vespertino, com vagas para PCDs e ampla concorrência.

Podem participar do processo estudantes com idade entre 14 e 21 anos que estejam cursando a partir do 9° ano do Ensino Fundamental.

As inscrições podem ser feitas por meio do site dos Correios https://prosel.correios.com.br/.

A seleção oferta 44 vagas para o Amazonas, com a maioria das vagas para Manaus e as demais para outros quatro municípios.

