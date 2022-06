Corpo de Bombeiros realiza mais de 340 atendimentos de saúde no Amazonas

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou nesta sexta-feira (03/06), no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), a 13ª ação social Chamas de Saúde, na programação do Governo Presente. Foram 341 atendimentos, durante todo o dia, no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Maria Izabel Desterro Silva, localizado na estrada do Iranduba. O governador Wilson Lima acompanhou a ação pela manhã.

No evento, foram oferecidas à população especialidades médicas como: cardiologia, dermatologia, ginecologia, ortopedia e pediatria. O CBMAM contou com o apoio de um gerontólogo da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI); além de realizar atendimento em enfermaria, assistência social, palestras odontológicas e dispensação de medicamentos

O objetivo da ação é promover a integração da Instituição Bombeiros Militar com as comunidades da capital e interior, oferecendo assistência multidisciplinar através de serviços de prevenção, promoção e reabilitação da saúde. O projeto busca levar assistência médica especializada a comunidades carentes.

Atendimentos

Durante todo o dia foram realizados 341 atendimentos. A moradora do bairro Laranjal, Maria de Matos Fialho, 82, sofre há mais de dez anos com dores nas pernas. Ela foi consultada pelo ortopedista do CBMAM e ficou muito agradecida pelo atendimento. E disse, ainda, que vai realizar todos os exames necessários para descobrir a razão das dores nas pernas.

“Eu estava precisando de uma consulta para saber as razões das dores nas minhas pernas. Quando eu soube que os bombeiros iriam estar aqui em Iranduba, chamei minha filha Aurilene para me acompanhar e graças a Deus fui bem atendida. O ortopedista me pediu um exame de ressonância. Eu vou fazer para descobrir a razão das dores e se Deus quiser vou ficar boa”, disse Maria

Segundo o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz, as ações do projeto Chamas de Saúde vêm se consolidando a cada edição.

“Hoje, o projeto Chamas de Saúde chegou ao município de Iranduba consolidado e, cada vez mais, levando serviços de qualidade a nossa gente”, disse o comandante Muniz

O Chamas de Saúde já chegou aos municípios de Autazes, Parintins, Rio Preto da Eva, Eirunepé, Carauari, Codajás, Anori, Manacapuru, Anamã, Maués, Presidente Figueiredo, além do distrito de Cacau Pirêra e a cidade de Iranduba

Nas ações do Chamas de Saúde é sempre realizado um trabalho prévio, com as prefeituras dos municípios, para identificar as necessidades de atendimento especializado, na sequência, os bombeiros montam as equipes e as estruturas para atender à demanda mapeada nas comunidades.