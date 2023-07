Corpo de Bombeiros enviará tropas para combater incêndios florestais no Amazonas

A Aceiro 2023 é um plano de ação, que integra a Operação Tamoiotatá 3, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). O cronograma prevê a divisão do plano em quatro fases operacionais com emprego de efetivo da corporação, além de agentes da Força Nacional e brigadistas civis.

Ao todo, serão 74 bombeiros militares e 10 viaturas, divididos em equipes de combatentes com destino aos municípios de Humaitá, Apuí, Boca do Acre, Lábrea e Manicoré.

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros vai enviar tropas da corporação para a primeira fase do plano de ação “Aceiro 2023”, que será lançada nesta quinta-feira (6), e tem como objetivo combater focos de incêndios florestais no sul do Amazonas.

