Corpo de Bombeiros do Amazonas alerta sobre golpe do auto de vistoria

Manaus/AM - Visando alertar a população do Amazonas sobre um golpe que vem sendo aplicado em nome do Corpo de Bombeiros, a corporação esclarece sobre os serviços que são prestados à população, que não inclui nenhum tipo de cobrança para empresas durante uma Auto de Vistoria. O Corpo de Bombeiros tomou conhecimento que este tipo de golpe vem sendo aplicado em capitais de outros estados, como Roraima e Mato Grosso do Sul, através de e-mails. Os golpistas utilizam o nome da instituição para informar que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros supostamente estaria vencido e que, caso não fosse providenciada a regularização, o CNPJ da empresa seria suspenso. O CBMAM ressalta que não envia e-mail para fazer cobranças, e portanto alerta que e-mails encaminhados com mensagens desse teor constituem provável tentativa de golpe. Em caso de recebimento de cobrança, via e-mail ou outra forma de correspondência, o cidadão deve comunicar imediatamente à instituição, via chat ou pessoalmente, para que as medidas cabíveis sejam tomadas pela corporação para coibir esse ou outro tipo de golpe, e assim resguardar a segurança dos usuários dos serviços prestados. O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros é um documento que atesta que o empreendimento foi vistoriado e que os itens de segurança foram executados conforme o projeto aprovado e estão funcionando conforme previsto nas normas técnicas. O auto tem validade de um ano, e é o empresário que deve solicitar uma vistoria para renovação.

