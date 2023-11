Corpo de amazonense segue sem identificação 1 mês após acidente aéreo que matou 12 pessoas

Manaus/AM – O corpo do amazonense Francisco Eutimar, de 46 anos, é o único das 12 vítimas do acidente aéreo em Rio Branco, no Acre, que ainda não foi identificado. O acidente aconteceu em 29 de outubro, quando a aeronave estava a caminho de Envira, no Amazonas.

As vítimas são Jamilo Motta Maciel, de 27 anos; Raimundo Nonato Rodrigues de Melo, de 32 anos; Francisco Aleksander Barbosa Bezerra, de 29 anos; José Marcos Epifanio, de 46 anos; Clara Maria Vieira Monteiro, de 1 anos e 7 meses e a mãe Ana Paula Vieira Alves, de 19 anos; o piloto Cláudio Atílio Mortari de São Paulo, mas também morava em Itaituba, no Pará; Edineia de Lima; Antônio Cleudo Mattos, de 46 anos.

Seis das vítimas eram do município de Eirunepé e quatro moravam em Envira. O piloto era de São Paulo e morava no Pará e o copiloto era do Pará.

Para a identificação das vítimas, todos corpos foram submetidos a exames de DNA.

“Devido às amostras, já sabíamos que uns iam ser mais fáceis, de certa forma, de identificar e outros não. Identificamos dois com a comparação dos perfis genéticos e deu certo. Esse outro, que necessariamente seria o Francisco Eutimar, mesmo assim ele tem que ser identificado, tem que ser identificado por uma técnica, por um método científico, para identificar realmente que é aquela pessoa. Você não pode trabalhar com suposições, tem que trabalhar com a constatação através de um exame científico. Então, estamos trabalhando no caso dele para também identificar o mais rápido possível”, explicou Sandro Martins, diretor-geral do Departamento de Polícia Técnico-Científica, ao G1 Acre.

O trabalho de identificação do corpo de Francisco ainda está na fase de exames complementares para confirmar a identidade dele .

O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) ainda investiga as causas do acidente, mas ainda não confirmou o que teria causado a queda do avião.