Coronel da PM é afastado do cargo após chacina com 7 mortos no Amazonas

Manaus/AM - O comandante da Polícia Militar de Tabatinga, tenente-coronel Eddie César de Souza Cordeiro foi afastado do cargo nessa quarta-feira (14). O afastamento ocorre um mês após uma chacina que deixou sete mortos no município.

A chacina na cidade ocorreu no dia 12 e 13 de junho, horas após a morte do sargento da PM Michael Flores Cruz, de 36 anos, assassinado com dois tiros.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de comunicação da PM informou que o afastamento do tenente-coronel não está "necessariamente" ligado às mortes, mas que "normalmente", os policiais ficam por um período de tempo em unidades e depois são transferidos.

Agora, o coronel está lotado no Comando de Policiamento do Interior (CPI). Antes disso, ele foi transferido para Tabatinga após ter sido denunciado por se envolver sexualmente com alunas do Colégio Militar da Polícia Militar 8, onde ele trabalhava como diretor.

Chacina

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, as mortes foram realizadas por colegas de farda de Michael. Há suspeita de que os policiais ainda invadiram e vandalizaram casas, ameaçaram familiares dos mortos, adulteraram atestado de óbito e impuseram a lei do silêncio.

Um áudio distribuído via WhatsApp fez a convocação: “Todos os PMs que estiverem de folga desloquem-se para o 8º Batalhão para manter uma reunião aqui. Nosso colega M. Cruz foi a óbito”.

Em uma das casas invadidas, um PM disse a familiares que “bandido bom é bandido morto”.

Ao menos seis mortos tinham entre 17 e 27 anos e eram negros ou pardos. A reportagem não localizou os dados de dois deles.