Corinthians arranca vitória de 3 a 1 sobre o Fast Club

Aos 33 Higor empatou e um minuto depois Felipe Augusto aproveitou indefinição da defesa do Fast para colocar o Corinthians em vantagem. Com a vitória encaminhada ainda deu tempo de Felipe Augusto marcar mais uma vez aos 42.

O Corinthians mostrou força e arrancou uma vitória de 3 a 1 sobre o Fast, na noite desta sexta-feira (6) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada do Grupo 12 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Este resultado deixou o Timão na ponta da classificação da chave com seis pontos (três de vantagem sobre a segunda colocada Ferroviária).

