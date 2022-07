Coreógrafo amazonense vai ministrar oficina de frevo no Ceará

Manaus/AM - O bailarino e coreógrafo amazonense Bruno Sousa, da Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras, irá ministrar uma oficina de frevo em Maracanaú, no Ceará. A oficina será realizada na próxima quinta-feira (28) no Centro de Artes Regiana Melo, parceira da companhia de dança amazonense.

A atividade faz parte do projeto “Entre a Ponta e o Calcanhar”, contemplado em 2021 no Edital Prêmio Zezinho Corrêa, por meio da Manauscult, com apoio da Prefeitura de Manaus. O pontapé inicial da oficina aconteceu no abrigo Casa Mamãe Margarida, na capital amazonense, que contou com a participação de 20 anos.

De acordo com Bruno, o objetivo da oficina é mostrar o cruzamento das danças populares da Região Norte, entre eles, o cacetinho (movimentos indígenas).

“O projeto tem como objetivo principal a expansão da cultura popular brasileira e também o enriquecimento de linguagens artísticas tanto para bailarinos quanto também para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Será praticamente a criação de novos movimentos para essa dança que é muito bonita”, disse o artista.





É a primeira vez que Bruno Sousa viaja para fora do Amazonas com o intuito de ministrar uma oficina de dança. O artista espera fazer um grande trabalho em Maracanaú.

“Confesso que estou bem ansioso, mas tenho certeza que os alunos vão gostar dessa aula. É algo diferente e que nunca foi explorado”, reitera.

Biografia - Natural de Manaus, o bailarino Bruno Sousa participa da Instituição Cultural Arte Sem Fronteiras desde 2019. Aos poucos, ele foi galgando espaço e hoje é um dos professores da companhia.

Bruno já participou de grandes culturais, entre eles, o Festival Folclórico de Parintins, e o Festival de Dança de Joinville (SC), onde foi consagrado com o segundo lugar na categoria Danças Populares – Duo Sênior.

Atualmente, Bruno Sousa é graduando no curso de Dança, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).