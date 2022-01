Copinha: Amazonense Werton estreia com gol pelo Flamengo

O Flamengo mostrou que chega forte na busca pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao golear o Forte Rio Bananal por 10 a 0, nesta quarta-feira (5) no estádio municipal Orlando Batista Novelli, em Barueri. O Rubro-Negro foi superior durante todo o confronto e construiu a vitória com gols de Matheusão (três), Matheus França (dois), Kayke David, Werton, Kayque Soares, Wesley e André. Após este triunfo o Flamengo lidera o Grupo 29 com os mesmos 3 pontos do Oeste, que superou o Floresta por 3 a 1.

