Convenção confirma candidatura de Keitton Pinheiro à prefeito de Coari no Amazonas

“Essa será a resposta do nosso povo a esses aproveitadores. Será a segunda dose da ‘AstraONZE’ “, disse fazendo um jogo de palavras entre a vacina da Astrazeneca e o onze, número do Progressistas a que pertence Keitton.

Mayara, deputada federal mais votada na história do Amazonas, usou a alegoria da vacinação contra o vírus. Segunda ela a oposição tem em sua alma o vírus do retrocesso e que depois da primeira dose em 2020, agora é necessário aplicar a segunda dose, se referindo à nova eleição.

A aparição de Amazonino Mendes também foi bastante comentada. Em vídeo, o ex-governador do Amazonas que possui diversas obras na cidade em conjunto com Adail, pediu a confirmação de Keitton para prefeito. “Eu o conheço, é meu amigo e será um grande prefeito”, concluiu.

Adail alertou que existem aproveitadores que não deram certo em sua terra e que ficam pulando de uma cidade para outra em busca de enganar as pessoas. “São forasteiros tentando a sorte, procurando alguém para enganar. No entanto eles pararam na cidade errada”, afirmou.

No entanto foi a figura do ex-prefeito Adail Pinheiro que empolgou a noite de convenção.

O evento que confirmou Keitton para prefeito e Edilson Lima (Republicanos) para vice, foi realizado no Ginásio Geraldo Granjeiro, com capacidade para 9 mil pessoas.

