Contas do prefeito de Tefé serão analisadas pelo TCE nesta quarta-feira

Manaus/AM - A sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), desta quarta-feira (9), julgará 23 processos, entre eles estão as contas de 2018 do prefeito de Tefé, Normando Bessa de Sá. A reunião será transmitida pelas redes sociais.

Entre outros processos que estão na pauta de julgamentos há oito recursos de revisão, reconsideração e ordinário, nos quais gestores buscam alterar decisões emitidas pela Corte de Contas.

Estão em pauta, ainda, dez prestações de contas, sendo quatro referentes a convênios e três de transferências voluntárias. Entre as contas que devem ser analisadas pelo colegiado estão as do prefeito do município de Tefé, Normando Bessa de Sá, referente a 2018, e as do presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira, em 2016, vereador Edilson Fonseca.

Serão apreciados, ainda, uma tomada de contas de convênio, um embargo de declaração, uma denúncia e uma consulta. Os conselheiros do TCE-AM vão analisar, também, um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado com a Câmara Municipal de Nhamundá, que visa ajustar o sistema de controle interno do Legislativo.

A sessão será conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello. Participarão os conselheiros Érico Desterro, Júlio Pinheiro, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior e Yara Lins dos Santos, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique e Alber Furtado. O Ministério Público de Contas (MPC) será representado pelo procurador-geral João Barroso.