Construtoras têm até sexta para credenciamento no Amazonas Meu Lar

Manaus/AM - Empresas da construção civil têm até esta sexta-feira (3) para se credenciar no Programa Amazonas Meu La. O edital de chamamento lançado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) pode ser conferido abaixo.

Podem ser cadastrados empreendimentos habitacionais prontos ou para construção dentro do prazo de 24 meses. Esses empreendimentos serão destinados às famílias das Faixas 1 e 2 do programa, aptas a receber o subsídio “Entrada do Meu Lar”.

O subsídio é uma das linhas de atendimento do Amazonas Meu Lar, para auxiliar no pagamento da entrada de unidade habitacional, no financiamento de imóveis com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em parceria com o programa Minha Casa, Minha Vida.



"Essa linha de atendimento é para ajudar aquela família que pode pagar a prestação de um apartamento popular, mas não consegue, porque não tem o valor da entrada. Com esse valor, poderá fazer o financiamento direto com a construtora. Os editais são para o credenciamento dos empreendimentos que estejam de acordo com as regras do programa", explica o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo.

O valor do subsídio estadual é de até R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.640,00 e até R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00.

Para as famílias da Faixa 1, o valor do imóvel que poderá ser ofertado para financiamento é de até R$ 198 mil, e para a Faixa 2, de até R$ 240 mil.

Mais informações sobre o programa estão disponíveis no site www.amazonasmeular.am.gov.br.