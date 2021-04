Operação 'Coleta de Luxo' prende prefeito e secretária no Amazonas

Manaus/AM - O Ministério Público do Estado do Amazonas deflagrou na manhã desta quarta-feira (28), a Operação “Coleta de Luxo”, que apura crimes contra a Administração Pública de Urucurituba.

Durante a operação foram cumpridos três mandados judiciais de prisão contra José Claudenor de Castro Pontes, Prefeito de Urucurituba; José Júlio de Castro Pontes, representante do município de Urucurituba em Manaus e irmão do Prefeito de Urucurituba; e Eliana da Cunha Melo, Secretária de Finanças de Urucurituba.

Ainda há um Mandado de Prisão em aberto a ser cumprido. Foram cumpridos, ainda, diversos mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, tendo por alvo pessoas físicas e jurídicas.

As ordens judiciais possuem origem em pedidos formulados pelo Procurador-Geral de Justiça, auxiliado pelo GAECO durante as investigações e atuação judicial. A apuração aponta evidências da atuação de organização criminosa na administração pública de Urucurituba.

As denúncias encaminhadas ao Ministério Público deram início à apuração de fatos, onde foram colhidas as provas apresentadas perante o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, que concedeu as medidas cumpridas durante a Operação.

Dentre os crimes apurados, de um modo geral, as condutas dizem respeito ao direcionamento de licitações e lavagem de dinheiro, com a presença marcante de agentes públicos intimamente ligados às empresas vencedoras de certames licitatórios e crescente incompatibilidade patrimonial com os respectivos ganhos dos envolvidos.

Também com base nas provas colhidas, há elementos que apontam não apenas para o direcionamento da licitação e contrato de coleta de lixo no município, mas a prestação do serviço em questão pelo próprio poder público, a suas expensas e com recursos próprios, apesar de haver uma empresa contratada para tanto.

O cumprimento dos mandados judiciais contou com o apoio operacional da Polícia Civil do Estado do Amazonas e com o apoio logístico da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas.