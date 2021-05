Conheça os municípios que mais vacinaram contra a covid no Amazonas

Manaus lidera o ranking de cidade com o maior número de doses aplicadas, são 636.758 no total. A capital é seguida pelos municípios de Parintins com 33.678 aplicações, Itacoatiara com 26.348, São Gabriel da Cachoeira com 26.314, Tabatinga que registra 23.065 doses administradas e Humaitá que tem 22.869.

