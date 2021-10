Conheça leis estaduais que beneficiam crianças do Amazonas

Manaus/AM - Existem várias leis estaduais no Amazonas que garantem direitos para as crianças e adolescentes. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) dedica atenção especial ao público infantil, por meio da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens, presidida pelo deputado Álvaro Campelo (Progressistas), que também avalia projetos de outros deputados voltadas às crianças, que, depois de aprovadas, podem se tornar leis de proteção de direitos.

Exemplo é a Lei Estadual sobre a proibição de contratação com o Poder Público de pessoas físicas condenadas em segunda instância, por crimes de violência e abuso contra as crianças, jovens e adolescentes.

Para incentivar a adoção de crianças acima de dois anos e adolescentes até os 17 anos, existe a lei da Semana Estadual de Adoção Tardia de Crianças, Adolescentes e Jovens, anualmente na semana do Dia 12 de outubro.

Outra Lei para solucionar o desaparecimento de crianças é a lei estadual sobre a divulgação da “Ação de Bater Palmas Para Reencontro de Crianças Perdidas” em locais de aglomeração de pessoas. A lei consiste em divulgar, por meio de placas ou cartazes em locais de fácil visualização ao público, com os seguintes dizeres: “Ao ouvir o som de bater palmas, significa criança perdida. Ajude a reforçar as palmas até que a criança seja localizada pelos pais ou seus responsáveis.” A técnica já é adotada em praias do litoral brasileiro e da Argentina, há pelo menos quatro anos.

Também tem a lei que estabelece a obrigação dos Conselhos Tutelares comunicarem às Delegacias de Polícia sobre o atendimento de casos que envolvam crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas e sexuais no Estado do Amazonas. Para a comunicação formal deverão constar dados como o motivo do atendimento, a descrição dos sintomas e das lesões e quais os encaminhamentos realizados.

Existe uma lei em tramitação, que se aprovada, obrigará os condomínios residenciais e comerciais, conjuntos habitacionais e congêneres a comunicar aos órgãos de segurança pública quando houver, em seu interior, a ocorrência ou indícios da ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência ou idosos.

O projeto está aguardando parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia.