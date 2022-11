Confira resultado preliminar da seleção de estágio em Direito do MPAM

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MPAM) divulgou, nesta quarta-feira (23), o resultado preliminar da prova objetiva do XIII Exame de Seleção Para o Credenciamento de Estagiários de Direito, realizada no dia 20 de novembro deste ano.

Segundo o MPAM, os recursos da prova objetiva deverão ser interpostos até as 14h desta sexta-feira (25), no Protocolo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de petição digitada e impressa, conforme modelo anexo no edital.

Ainda conforme o órgão, os recursos serão analisados pela comissão elaboradora das questões e o resultado será publicado na página oficial do MPAM, até o dia 30/11/2022. Havendo a retificação de questão da Prova Objetiva, será publicado novo gabarito, atribuindo-se o ponto correspondente à questão anulada a todos os candidatos.

Veja abaixo o resultado;