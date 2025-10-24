   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Confira programação completa do Boi Manaus 2025 nesta sexta e sábado

Por Portal Do Holanda

24/10/2025 18h44 — em
Amazonas


Foto: Divulgação/Manauscult

Manaus/AM – As comemorações pelos 356 anos de Manaus seguem nesta sexta-feira (24) com novas atrações organizadas pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult). Nesta sexta e sábado, dias 24 e 25 de outubro, o destaque é o “Boi Manaus 2025”,  um dos eventos mais tradicionais da capital amazonense, que acontece no sambódromo, na zona Centro-Sul da capital. O evento reunirá os tradicionais bois-bumbás de Parintins e de Manaus, celebrando a cultura popular e a identidade amazônica.

Confira a programação completa dos dois dias do Boi Manaus 2025:

- Sexta-feira, 24 de outubro

19h – Jardel Bentes / Nene do Boi
19h30 – Boi Garanhão / Boi Corre Campo
20h – Cézar Pinheiro / Dennis Martins
20h30 – Curumins da Baixa / Helen Veras
21h – Mara Lima / Luanita Rangel
21h30 – Carlos Batata
22h – JR Paulain
22h30 – Sebastião Jr
23h – Homenagem aos 356 anos de Manaus
23h10 – Edmundo Oran / Caetano Medeiros
23h50 – Show do Boi Garantido (todos os itens oficiais)
1h – Patrick Araújo / Marujada de Guerra
1h30 – Carlinhos do Boi
2h – Canto da Mata
2h30 – Tony Medeiros
3h – Grupo Kboclos

Sábado, 25 de outubro

19h – Rei Azevedo / Grupo Toada de Roda
19h30 – Boi Tira Prosa / Boi Brilhante
20h – Felipe Jr / Ianayra
20h30 – Paulinho Viana / Márcio do Boi
21h – Luciano Araújo / Márcia Novo
21h30 – Arlindo Neto / Klinger Jr
22h – Leonardo Castelo
22h30 – Prince do Caprichoso
23h – Israel Paulain / João Paulo Faria
23h40 – Show do Boi Caprichoso (todos os itens oficiais)
0h50 – David Assayag / Batucada do Garantido
1h20 – Fabiano Neves
1h50 – Márcia Siqueira
2h20 – Edilson Santana
2h50 – Pa Chaves

