Confira os ganhadores do 4º sorteio para Brasil x Uruguai em Manaus

Os dados informados na inscrição serão cruzados com as informações do Conecte SUS do Ministério da Saúde para confirmar a aplicação das duas doses ou da dose única.

Até agora, 800 ingressos foram sorteados para o jogo. O interessado deve preencher um cadastro informando: Nome, Telefone, Endereço, Número do RG e do CPF.

Será a primeira partida da Seleção com a presença de público desde o início da pandemia de covid-19. Os 3 mil bilhetes sorteados são uma contrapartida da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Estado, sem custo para o Governo do Amazonas.

Manaus/AM - O quarto sorteio da Vacina Premiada divulgou os nomes de mais 200 ganhadores de ingressos para o o clássico sul-americano entre Brasil e Uruguai. O jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo acontece no dia 14 deste mês, na Arena da Amazônia, em Manaus.

