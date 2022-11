Confira o funcionamento dos órgãos públicos do Amazonas durante jogos do Brasil

Manaus/AM - Nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro, os órgãos do Governo do Amazonas funcionarão em expediente especial em virtude da primeira fase dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. De acordo com o Decreto Estadual nº 34.859/2022, publicado no dia 4 de novembro, o expediente será até o meio-dia, nesta quinta-feira (24).



No segundo jogo da seleção, na segunda-feira (28/11), o atendimento segue até às 11h; e no terceiro jogo, dia 2 de novembro, até o meio-dia. Durante os dias de jogos, os hospitais e as fundações de saúde funcionarão para casos de emergência e de internação, em plantão 24 horas. Algumas delegacias da capital também estarão atendendo em regime 24h.



Na área da saúde, as unidades que atendem com consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas, funcionarão em horário especial. Na estreia da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (24/11), o expediente nas unidades com atendimento ambulatorial será das 7h ao meio-dia.



Na segunda-feira (28/11), o expediente será das 7h às 11h. No dia 2 de dezembro (sexta-feira), as unidades funcionarão normalmente pela manhã, até o meio-dia.

Urgência e emergência



Durante os dias de jogos, os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam) estarão funcionando normalmente.



Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão funcionando normalmente. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do estado.



No interior, todos os 61 municípios têm unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência, diariamente, em regime de plantão 24 horas.



Hospitais das fundações de saúde



Na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), os atendimentos serão das 7h ao meio-dia. O centro cirúrgico manterá e as admissões reguladas pelo Sister (leitos clínicos e ortopédicos dos PS) funcionarão normalmente, com horário conforme protocolo de acesso da unidade.



O Hospital do Coração Francisca Mendes realiza atendimento ambulatorial e apoio diagnóstico por imagem até o meio-dia. Os procedimentos intervencionistas e cirurgias eletivas mantêm a programação já agendada. Os Serviço de urgência e emergência, laboratório e banco de sangue continuarão ininterruptos.



Serviços oncológicos



Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), o serviço de Oncologia Clínica irá funcionar normalmente a partir das 7h30. As consultas médicas com oncologistas clínicos funcionarão com os horários agendados e informados aos pacientes. O serviço de Quimioterapia também irá funcionar a partir das 7h.



O Ambulatório da FCecon vai operar em horário diferenciado, abrindo às 7h e encerrando as atividades ao meio-dia, na quinta-feira (24/11) e no dia 2 de dezembro; e às 11h, na segunda (28/11). Entre os serviços que irão operar em horário diferenciado estão o setor de curativos, marcação de consulta, abertura de prontuário, serviço social, fisioterapia e odontologia.



As consultas médicas agendadas pela manhã, no Ambulatório, irão ocorrer até o atendimento do último paciente. A FCecon ressalta que alguns atendimentos que ocorreriam durante a tarde foram antecipados para o turno da manhã, ou para datas mais próximas, sem prejuízo aos pacientes, que estão sendo comunicados.



As consultas com médicos radioterapeutas e os tratamentos de Radioterapia funcionarão até o meio-dia, na quinta-feira (24/11) e no dia 2 de dezembro, e até as 11h, na segunda (28/11).



O Laboratório de Análises Clínicas inicia as coletas agendadas às 6h30 e finaliza o atendimento administrativo ao meio-dia, na quinta-feira (24/11) e no dia 2 de dezembro, e às 11h, na segunda (28/11). O laboratório seguirá funcionando normalmente para atender os pacientes em quimioterapia, no Serviço de Pronto-Atendimento e os pacientes nas enfermarias.



A farmácia ambulatorial e o consultório farmacêutico funcionam das 7h às 13h. O atendimento da farmácia hospitalar para os pacientes no Serviço de Pronto-Atendimento e os pacientes internados nas enfermarias, e da farmácia oncológica para os pacientes em quimioterapia infusional, funcionará normalmente.



Hemocentro



A coleta de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) funcionará normalmente durante os dias de jogos, das 7h às 18h.



As consultas e exames agendados para o período da manhã nas datas de jogo do Brasil estão mantidas. As consultas previamente marcadas para o período da tarde foram remarcadas e os pacientes já foram avisados. O serviço de emergência e internação para os pacientes do Hemoam funcionará 24h.



Segurança



Durante os jogos do Brasil, a SSP-AM irá atuar por meio do Centro Integrado de Operações (Ciops), durante 24 horas, com atendimento emergencial da população pelos telefones 190 e 193.



A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) irá operar com as seguintes delegacias, em regime de plantão 24h: As Centrais de Flagrante, 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs), bem como as Delegacias Especializadas em Homicídios e Sequestros (DEHS), Crimes contra a Mulher (DECCM) centro-sul, no Plantão de Vulneráveis (PLV), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e Apuração de Atos Infracionais (Deaai).



Endereços



O 1° DIP está situado na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus; o 6° DIP na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte; o 14º DIP na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste; e o 19° DIP na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, zona oeste.



A DEHS fica localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste; a DECCM centro-sul, no bairro Parque Dez de Novembro; a Depca na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul; e a Deaai na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona centro-oeste.



As delegacias Especializadas em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), Furtos de Veículos (DERFV) e Crimes Contra o Turista (DECCT) funcionarão no mesmo regime para o registro de ocorrências relacionadas às áreas das unidades especializadas.



A DERFD está localizada na rua 5 de abril, esquina com a Av "J", bairro Alvorada; a DERFV está localizada na rua Adelaide Carraro, 2560, Conjunto Bela Vista, bairro Planalto; A DECCT está localizada na rua Santos Dumont, 1350, bairro Tarumã, nas dependências do Aeroporto Eduardo Gomes.



Registro de Ocorrência



O registro também pode ser formalizado pelo site da Delegacia Virtual (Devir), pelo endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/.



Para registrar o BO, o noticiante deve ser cadastrado no site do Governo Federal, por meio do endereço eletrônico: https://www.gov.br/pt-br.

PAC



De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc), os serviços do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), da Secretaria Adjunta de Direitos da Pessoas Idosa (Seadpe) e da Secretaria de Executiva da Pessoa com Deficiência(SePcD), funcionarão na quinta-feira (24/11) até o meio dia.



Na segunda-feira (28/11), o horário será até às 11h, e no dia 2 dezembro até o meio-dia. A Sejusc destaca que o serviço de atendimento Emergencial de Apoio à mulher (Sapem) Centro-Sul e a Casa Abrigo Antônia Nascimento Priante (CAANP) funcionarão normalmente.



Detran



As pessoas que estão com serviços agendados no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) na quinta-feira (24/11) e na segunda-feira (28/11), e no dia 2 de dezembro, no período da tarde, terão os agendamentos remarcados, por conta da interrupção no atendimento nos dias e horários de jogos da Seleção Brasileira, conforme decreto governamental.



Serão remarcados os agendamentos previstos a partir do meio-dia da quinta-feira e do dia 2 de dezembro, e a partir das 11h da segunda-feira. A mudança vale tanto para Manaus quanto para o interior.



As pessoas com agendamento para serviços de veículos ou de habilitação, nesses dias e períodos, terão uma semana para comparecer, no mesmo horário, ao local agendado. Para quem tem prova de legislação, basta ligar para a Controladoria Regional de Trânsito (CRT) no número (92) 3643-0062 e remarcar o exame teórico ou esperar o contato da CRT com as opções de nova data.



Categoria B



As provas práticas de direção da Categoria B marcadas para a quinta-feira (24/11), já foram adiantadas e realizadas no sábado (19/11). No entanto, quem não conseguiu comparecer tem até a sexta-feira (25/11) para reagendar o exame diretamente com sua autoescola.



As pessoas agendadas para a segunda-feira (28/11) devem entrar em contato com sua autoescola para antecipar o exame para o sábado (26/11). Da mesma maneira, quem está com a prova marcada para o dia 2 de dezembro, deve entrar em contato com a autoescola para agendar nova data, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro.



Categoria A



Os exames de direção agendados a partir do meio-dia desta quinta-feira (24/11), serão realizados no período da manhã, das 8h às 11h. Na segunda (28/11), as provas agendadas no período da tarde ocorrerão mais cedo, das 8h às 10h30.



Categoria D e E



As provas das Categorias D e E, agendadas para a quinta-feira (24/11), serão transferidas do Sambódromo para o Centro de Treinamento de Direção Veicular (CTDV), na Colônia Terra Nova, zona norte.



Educação



As aulas nos turnos vespertino e noturno da rede estadual de ensino estarão suspensas, nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto irá promover a compensação das horas normais de ensino, conforme estabelece o dispositivo no artigo 3º da Lei Federal nº 662, de 6 de abril de 1949, se houver necessidade.