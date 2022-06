Confira lista de aprovados do Programa de Iniciação Científica da FVS

O programa tem duração de 12 meses e é coordenado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa da instituição (NEP/FVS-RCP). No edital, o pesquisador tem acesso a detalhes sobre todos os objetivos do programa, estrutura da proposta do projeto, cronograma, requisitos e compromissos do orientador, coorientador e candidato, além de detalhes da avaliação e da seleção e documentação necessária.

As inscrições se encerraram no dia 20 de maio. Vale ressaltar que houve uma grande procura por parte dos pesquisadores da FVS-RCP e de alunos de graduação interessados em candidatar-se ao edital.

Manaus/AM - Foi divulgado nesta nesta quarta-feira (1º/06), o resultado preliminar do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas edição 2022/2023.

