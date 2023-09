Confira dicas para economizar na compra de passagens aéreas

Manaus/AM - A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) recomenda uma série de dicas seguras para garantir passagens mais acessíveis. Das promoções de aniversários das companhias aéreas até ferramentas tecnológicas, confira as sugestões para economizar na hora de comprar uma passagem para conhecer o Amazonas.

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens no Amazonas (Abav-AM), Jaime Mendonça, destaca que a antecedência é o segredo para comprar passagens acessíveis, pois as companhias aéreas realizam a manutenção de voos com 11 meses à frente. Outra recomendação desconhecida pela maioria dos turistas são as promoções de aniversário das companhias. As empresas aéreas costumam comemorar a data com descontos imperdíveis.

As principais companhias celebram o aniversário nas seguintes datas: Azul (04/01); Gol (15/01); Latam (30/09) e Avianca (05/12).

Ferramentas tecnológicas e milhas

Mendonça também cita a flexibilidade nas datas como uma dica importante, pois datas comemorativas, feriados e período de férias são períodos com alta demanda e os preços aumentam.

Para facilitar o acompanhamento de preços, algumas ferramentas tecnológicas, como Google Flight, podem notificar o interessado sobre as alterações de valores para as datas desejadas.

O especialista sugere que aproveitar os programas fidelidades das companhias aéreas também ajuda a economizar de uma forma segura. Segundo Mendonça, uma alternativa é utilizar o cartão de crédito em compras usuais para acumular pontos e transferir para os programas de milhas das próprias companhias.

A Gol, a Latam e a Azul oferecem programas de milhas, que possuem benefícios especiais para os cadastrados. Mega Promo Latam, Feirão da Gol e Black Friday são exemplos de datas com passagens promocionais interessantes.

Contrate um agente de viagens

O auxílio de um agente de viagem na programação da viagem, além da compra da passagem para o local de destino é muito importante para realizar uma viagem segura, tranquila e vivenciar o turismo da melhor forma, na avaliação do presidente da Abav.

Os turistas podem conferir ótimas opções de profissionais habilitados cadastrados no site https://cadastur.turismo.gov.br/ ou buscar um agente pelo WhatsApp, no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou, ainda, em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.

O Amazonas to go é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, que auxilia o turista a conhecer os atrativos turísticos, hospedagens, telefones úteis e muito mais.

“O agente pode realizar pacotes de viagens, com hotel, quais bons passeios para realizar, para fazer. Além dos benefícios, de realizar uma viagem mais segura, vivenciar a experiência”, destacou o presidente da Abav.