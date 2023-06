Confira dicas de lugares para tirar foto no pôr do sol em Parintins

Manaus/AM - Além dos bumbás Caprichoso e Garantido, outra beleza marca a cidade Parintins, interior do Amazonas, durante o 56º Festival Folclórico de Parintins – o pôr do sol.

Confira dicas para tirar fotos na ilha tupinambarana

Letreiro da cidade

O letreiro “Eu amo Parintins”, no porto do município, foi idealizado pelo artista Miguel Carneiro, possui os símbolos dos bumbás e também representa o povo parintinense com elementos artísticos. O local tem entrada gratuita e uma vista ideal para tirar fotos do pôr do sol.

Orla da cidade

Com uma extensão de cinco quilômetros, a orla de Parintins é um ponto turístico à parte. Com uma vista exuberante para o rio Amazonas, quem realizar o passeio pela margem do rio, poderá tirar fotos incríveis em pontos estratégicos, como na Avenida Amazonas, próximo à Igreja de São Benedito.

Vila Bulcão

Localizado na Avenida Amazonas, o restaurante Vila Bulcão tem um cardápio regional, representando a culinária parintinense, que se estende a decoração do local: artesanato e bois bumbás, um letreiro dedicado à Parintins e de frente para o rio Amazonas, formam os elementos ideais para contemplar o pôr do sol e tirar uma foto do momento inesquecível.

Dicas extras

Do lado Caprichoso de Parintins, o Piér Caçapava é uma indicação para quem quer tirar fotos do pôr do sol no lado azul da ilha. O local tem uma estrutura charmosa, localizada no Centro de Parintins, onde é possível o torcedor do boi Caprichoso contar com um cardápio diverso de comidas e bebidas e apreciar o pôr do sol.

Já para quem é perrexé, a casa do empresário paulista e compositor do Garantido, Sandro Putinok, também conhecido como Paulista, é o lugar ideal. Localizada no bairro São Benedito, a casa fica de frente para o rio, onde foi construído um píer com uma estátua do boi Garantido e outra estátua do compositor, construído após o seu falecimento. O local é público e gratuito e os apaixonados pelo Garantido podem aproveitar o píer especial para tirar fotos especiais no pôr do sol.

Com informações da assessoria