Confira como será o novo modelo de CNH a partir de junho

A partir do dia 1º de junho de 2022 começará a circular o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Apesar de ser novidade, não haverá necessidade imediata para adquirir a nova. O documento será emitido aos recém habilitados, renovação da carteira e para quem precisar de segunda via. O motorista poderá escolher a expedição de forma física e digital. Os Detalhes sobre a nova CNH constam na resolução nº 886 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em 13 de dezembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.