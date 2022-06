Condenado por estuprar sobrinha de 12 anos alega que não sabia idade da vítima

Manaus/AM - Por ter abusado sexualmente da sobrinha de 12 anos, um homem foi condenado a pena de 19 anos de prisão, mas tentou modificar a sentença sofrida na Comarca de Benjamin Constant, alegandoque não conhecia a idade da vítima com a qual praticou sexo. Segundo a denúncia, pelo menos, em 5 oportunidades o acusado, fazendo uso de violência, teve conjunção carnal com a vítima, conforme destacou laudo pericial. A adolescente acabou engravidando. Leia mais em Amazonas Direito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.