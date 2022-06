Condenado não tem direito de recorrer solto se for considerado perigoso

O desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes fixou, em julgamento de apelação movida por Henrique Gadelha, que o direito de apelar em liberdade cede à custódia cautelar decretada pelo juiz, em primeira instância, quando se evidenciarem os valores que a prisão preventiva vise proteger, não podendo ser desprezados os critérios do artigo 312 do CPP e que estes restaram fundamentados na decisão do juízo recorrido na sentença condenatória por tráfico de drogas. O pedido de liberdade e outros constantes do recurso foram rechaçados na decisão. Leia mais em Amazonas Direito.

