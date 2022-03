Concurso para delegado da Polícia Civil registra quase 5 mil faltosos no Amazonas

Mais concurso - O Governo do Amazonas realiza, no próximo domingo (03/04), o concurso para os cargos de escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista), das 8h às 12h, e para investigador, das 15h às 19h. As provas serão aplicadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé, além de Manaus.

Manaus/AM - O concurso público para delegado da Polícia Civil (PC-AM), realizado neste domingo (27), registrou 4.996 faltosos em Manaus e nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. O número representa aproximadamente 41% do total de inscritos no certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.