Concurso da Seduc no Amazonas deve ser realizado em 2023, anuncia secretária

Manaus/AM - O Governo do Amazonas deve anunciar a realização de concurso público da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) em 2023, conforme anunciou, nesta quarta-feira (21), a secretária Kuka Chaves, durante coletiva de imprensa que também marcou a divulgação do pagamento do abono do Fundeb.

De acordo com a titular da Seduc, a intenção do governador Wilson Lima era ter realizado o certame em 2022, mas foi impedido por conta das eleições.

“Está previsto e o governador deve anunciar um concurso para esse próximo ano vindouro”, informou Kuka Chaves.

Durante a coletiva, a secretária informou que o governo realizou a renovação de processo seletivo da Seduc por mais um ano, beneficiando 5.624 servidores, como medido para evitar falta de professores em escolas no próximo ano letivo.

A secretária ainda informou que cerca de 2,9 mil servidores aprovados em concurso e que estavam em estágio probatório serão efetivados, ganhando estabilidade no serviço público.

A decisão de renovação do processo seletivo e a efetivação dos novos servidores serão publicadas no Diário Oficial do Estado.