Concurso da Defensoria acontece neste domingo no Amazonas

Manaus/AM - As provas do concurso da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) serão aplicadas neste domingo (21) nos municípios de Autazes, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Presidente Figueiredo.

Com 2996 inscritos, os candidatos concorrerão a 2 vagas para os cargos de Analista Jurídico: Ciências Jurídicas (nível superior), com salário de R$ 6.883,29, e Assistente Técnico Administrativo (nível médio) com remuneração de R$ 4.051,91.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.