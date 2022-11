Comunidades indígenas começam a receber iluminação de LED em Benjamin Constant

Manaus/AM - O povo indígena Tikuna das comunidades Feijoal e Filadélfia, em Benjamin Constant, na fronteira do Amazonas com Peru, já conta com iluminação pública de LED, tecnologia mais econômica, sustentável e eficiente. O programa de modernização da iluminação pública no interior do Estado, o Ilumina+ Amazonas, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Estado, está com os trabalhos avançados no município. Até esta sexta-feira (4/), 1,3 mil pontos já foram implantados dos 1,5 mil previstos.

Por ser uma região de difícil acesso nesse período de seca dos rios da Amazônia, uma força tarefa com logística aérea, fluvial e terrestre foi montada para que todos os equipamentos chegassem com a maior brevidade possível às comunidades de Benjamin Constant.

No distrito indígena de Feijoal, por exemplo, localizado à margem direita do Rio Solimões, a 35 quilômetros à jusante do centro da cidade, o povo Tikuna arregaçou as mangas e ajudou as equipes a carregarem as luminárias, braços metálicos e outros materiais, transportando-os das embarcações até a base temporária da Avanço Construções no local, empresa responsável pelos serviços.

Com a seca severa do Solimões, os veículos ficaram impossibilitados de se aproximarem da margem do rio. O que se viu na pequena comunidade com cerca de 4,5 mil moradores foi uma grande mobilização em prol da iluminação pública de qualidade.

Enquanto as equipes instalavam as luminárias nas comunidades indígenas, outros trabalhadores avançavam com a modernização na área urbana, onde a nova tecnologia é o principal assunto entre a população. Para o padeiro Nely Leandro de Almeida, morador do bairro Coimbra, a iluminação de LED é muito bem-vinda para quem vive nessa área da cidade e para o comércio. "Vai melhorar pra nós, estávamos no escuro. E, agora, graças a Deus, vai melhorar. Tudo bacana", afirmou.

Uma das diversas vantagens da iluminação de LED é que, com a grande capacidade luminosa do equipamento, a movimentação de pessoas aumenta no período noturno, o que beneficia diretamente o comércio com a intensificação das vendas. "Às vezes, a gente fica aqui no nosso estabelecimento até mais tarde e, então, com as ruas todas no escuro ficava mais difícil, a gente sente aquele medo. Agora, com a iluminação pública, vai ficar melhor", disse a autônoma Shirley Carlos da Cruz, do bairro Coabam.

O programa de modernização da iluminação pública no interior do Amazonas já implantou mais de 44 mil luminárias públicas de LED em 21 municípios amazonenses e 24 comunidades rurais, desde o início dos trabalhos, em maio. Nesta primeira fase, até o final do ano, serão alcançados 28 municípios com mais de 62 mil pontos.

A transformação da paisagem noturna por meio do Ilumina+ Amazonas tem surpreendido a população, assim como a agilidade na implantação das luminárias e a qualidade do serviço ofertado. "Nós aqui vivenciávamos diariamente assaltos, as pessoas idosas não podiam sair à noite para comprar o pão, comprar medicamento, devido à escuridão. Nossos sinceros agradecimentos ao Governo do Amazonas, que ele possa continuar com esse olhar cuidadoso com a nossa população de Benjamin Constant", disse o vereador do município, Prof. Marquinhos, morador do Beco Castelo Branco, em mensagem de agradecimento pelos serviços.